Corvée de nettoyage des berges au parc national des Îles-de-Boucherville le samedi 9 juin

Crédit photo : Tourisme Montérégie

Les Amis du parc national des Îles-de-Boucherville, en collaboration avec la Sépaq, invitent les usagers du parc et toute personne volontaire à participer au nettoyage des berges du parc national des Îles-de-Boucherville le samedi le 9 juin 2018, de 9h à 11h30.

L’accès au parc sera gratuit pour ceux et celles qui s’inscriront à cette activité au plus tard le 8 juin à 12h. L’activité est accessible aux 12 ans et plus. Pour s’inscrire les personnes intéressées peuvent le faire en téléphonant à l’accueil du parc au 450 928-5088 ou par courriel à l’adresse des Amis du parc : amisparcdesiles@gmail.com

Les personne inscrites s’identifieront à la guérite d’entrée au parc et ont rendez-vous au kiosque des Amis qui sera installé à proximité du Centre de services et de découverte pour se joindre à une équipe de nettoyage. Apportez vos bottes, chasse-moustiques, crème solaire, et imperméable en cas de pluie. Des gants seront disponibles sur place. Les participants pourront profiter du reste de la journée pour pratiquer leur activité favorite dans le parc.

C’est une occasion pour les usagers du parc et le public de manifester concrètement leur attachement à ce parc national insulaire dans le fleuve Saint-Laurent de la région du Grand Montréal en posant un geste favorable à la qualité de sa conservation.

(Source : Les Amis du parc national des Îles-de-Boucherville)