André Lemelin présentera Les deux curés et autres contes populaires aux Contes au jardin

Tel que nos conteux d’autrefois le faisaient, André Lemelin raconte ses histoires les unes après les autres, en improvisant au détour d’une rencontre, en mettant en relief un personnage jusque-là resté dans l’ombre. Son plaisir en spectacle est d’être directement en relation avec les gens présents et sa manière de conter s’exprime en deux mots : simplicité et générosité. Il n’hésite pas à enrober ses récits d’une touche humoristique et il se plaît à semer quelques commentaires philosophiques à l’occasion, question de nous rappeler que nous sommes humains, contemporains et lucides.

André Lemelin raconte depuis le milieu des années 1990 où il a tour à tour exploré les contes urbains et merveilleux, pour finalement approfondir sa manière traditionnelle de conter. Il brode ses histoires sur des canevas en relation avec l’auditoire, il improvise au besoin et il choisit ses contes selon les gens présents et l’environnement dans lequel il évolue.

Pour toute la famille! Gratuit !

Apportez votre chaise ou votre couverture.

29 juillet 2018 • 14 h

Conteur : André Lemelin

Endroit :

Parc De La Broquerie

314, boul. Marie-Victorin

En cas de pluie, l’activité a lieu au Café centre d’art situé au 536, boulevard Marie-Victorin. Places limitées. En cas de température incertaine, surveillez l’info-pluie au boucherville.ca pour connaître le lieu de l’événement.

Renseignements

314, boul. Marie-Victorin

450 449-8347 / 450 449-8651

maison.lh.lafontaine@boucherville.ca

(Source : Ville de Boucherville)