Embarque Montérégie fait peau neuve

À l’occasion du Mois de la mobilité durable, le site Embarque! Montérégie, du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie), revient en grand!

Accompagnée d’une grande campagne de communications, la démarche inaugure une nouvelle interface de embarquemonteregie.ca qui rendra la recherche de mode de transport durable plus rapide et conviviale. Grâce au soutien financier d’Hydro-Québec, la démarche d’Embarque! Montérégie peut ainsi continuer son objectif de diminuer le nombre de voitures sur les routes, ce qui contribue à améliorer la santé mentale et physique des Montérégien·ne·s, diminuer les dépenses reliées aux infrastructures routières, faciliter l’économie d’argent personnel et soutenir la lutte contre les changements climatiques.

Embarquemonteregie.ca agrège les différentes informations sur la mobilité durable en Montérégie. Avec la nouvelle plateforme, de nouvelles données ont été mises à jour : informations sur les transporteurs en commun (bus, métro, REM et transports adaptés), stations d’autopartage, carte des voies cyclables, offres de covoiturage et bien plus encore. La nouvelle carte retravaillée permet d’effectuer des recherches plus locales, avec des zones regroupées en région administrative.

On retrouve aussi des fiches explicatives sur les différents modes de transports informant les citoyen·ne·s sur l’état des lieux du transport en Montérégie.