L’avis d’ébullition est maintenu pour au moins 48 heures, dans un important quadrilatère de Boucherville

Un important secteur de Boucherville demeure touché ce soir lundi 4 septembre par l’avis d’ébullition c’est pourquoi l’avis est toujours en vigueur pour tout le secteur au nord du boul. de Mortagne vers le fleuve Saint-Laurent donc tout le quadrilatère entre la limite de Boucherville et Longueuil et la rue De Montbrun. Plusieurs milliers de citoyens sont donc encore sous le coup de l’avis.

Dans les circonstances, l’avis d’ébullition demeure en vigueur pour une période d’au moins 48 h pour tous les citoyens de cet important secteur.

Les recommandations pour les résidents touchés demeurent donc les mêmes soit de faire bouillir l’eau au moins une (1) minute avant de la consommer.

Deux nouvelles séries d’échantillonnages sur deux jours doivent être effectuées comme le prévoit le protocole du Règlement québécois sur la qualité de l’eau potable (RQEP) du gouvernement du Québec.

Pour lever un avis d’ébullition d’eau, l’analyse des échantillons prélevés doit démontrer une conformité aux normes bactériologiques durant deux (2) échantillonnages séparés. En cas de non-conformité d’un résultat, ce délai doit être prolongé.



Levée de l’avis | secteur au sud du boul. de Mortagne (vers l’autoroute 20)

La Ville procède donc à la levée de l’avis d’ébullition pour les citoyens demeurant dans le secteur au sud du boul. de Mortagne (toute la zone en haut du boul. de Mortagne vers l’autoroute 20). La Ville de Boucherville surveille la situation de près et avisera les citoyens lorsque de nouvelles informations seront disponibles.



Principales mesures à prendre lors d’un avis d’ébullition

1. Utilisez également de l’eau bouillie pour les usages suivants :



Préparer le lait maternisé, les biberons et les aliments pour bébés.

Préparer les breuvages, les jus, le thé et le café.

Laver les légumes et les fruits qui seront mangés crus.

Préparer les aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, gelée, etc.).

Faire des glaçons.

Se brosser les dents et se rincer la bouche.

Abreuver les animaux de compagnie tels que les chiens, les chats, les oiseaux et les reptiles. Laissez l’eau refroidir suffisamment avant de leur offrir.

En ce qui concerne les jeunes enfants et les nourrissons, il est préférable de les laver à la débarbouillette afin d’éviter qu’ils avalent de l’eau et de s’assurer qu’ils ne portent pas d’objets trempés à leur bouche. Pour plus d’information sur ces modalités, consultez le site Web du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/…/avisebullition/faq.htm