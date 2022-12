Journée Accélération de la conservation pour la protection de la nature

La Journée Accélération de la conservation dans le sud du Québec (ACSQ), qui avait pour but de lancer aux gouvernements un message fort : un investissement d’au moins 750 M$ est nécessaire pour accélérer la conservation de la nature dans le sud du Québec d’ici 2030 et ainsi espérer freiner la perte de biodiversité.

Soixante-dix organismes de conservation ont uni leurs voix pour cette demande qui a été livrée en conférence de presse par cinq organismes, soit Conservation de la nature Canada, Corridor appalachien, Nature-Action Québec, Canards Illimités Canada et le Réseau de milieux naturels protégés.



Une demande appuyée par de nombreuses municipalités

Une enveloppe de 750 M$ permettrait d’accélérer la cadence et d’aider le gouvernement à atteindre son objectif de protéger 30 % des milieux naturels de la province d’ici la fin de la décennie. Des représentants de plusieurs municipalités québécoises étaient présents lors de la journée, et plusieurs ont manifesté leur appui et leur intérêt à travailler de pair avec les organismes de conservation pour protéger davantage de nature. Monsieur Louis Villeneuve, maire de Bromont, M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, M. Martin Damphousse, maire de Varennes, M. Scott Pearce, maire du Canton de Gore ainsi que Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby, ont également participé à un panel visant à discuter des nombreux défis et enjeux rencontrés par les villes et municipalités pour la protection du territoire. Citons notamment le financement des initiatives par les instances gouvernementales ainsi que la nécessité de réviser ou moderniser certains aspects juridiques entourant l’aménagement du territoire.



Un échange avec le ministre québécois de l’environnement

Monsieur Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, était de passage lors de l’événement afin de souligner son désir de poursuivre le travail avec les organismes de conservation pour la protection des milieux naturels québécois. Il a également démontré sa volonté de soutenir plusieurs demandes des municipalités pour qu’elles puissent y parvenir dans chacun de leurs secteurs.



Au total, une cinquantaine de membres des organismes de conservation et une vingtaine de représentant(e)s du monde municipal ont participé à l’événement tenu à l’Agora du Cœur des sciences de l’UQÀM. Au total, de près de 150 personnes ont pris part à cette journée organisée dans le cadre de la COP15. Cet événement fut également une tribune pour plusieurs organismes de conservation qui ont pu présenter des réalisations concrètes et inspirantes lors d’une période dédiée à des conférences. Une véritable démonstration de la collaboration essentielle et importante entre les villes et les organismes de conservation pour avancer rapidement et efficacement vers une protection accrue du sud du Québec.