La bibliothèque de Sainte-Julie finaliste au concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle

La bibliothèque de Sainte-Julie est finaliste au concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle dans la catégorie « activités littéraires » avec son projet de capsules d’heures du conte « Chouettes histoires » mis en place à l’automne 2020. Les gagnants seront annoncés dans la semaine du 23 au 29 mai. L’activité « Chouettes histoires » a pris vie sous la forme d’un enregistrement de 12 capsules vidéos d’une durée d’environ 10 minutes chacune. Dans le cadre de celles-ci, un bénévole lit une courte histoire, libre de droits d’auteur. Des suggestions visuelles de livres et d’auteurs ou autrices québécois ou canadiens ainsi que des documents d’activités d’apprentissage liées à l’histoire sont également inclus. Ces capsules étaient ensuite mises à la disposition des écoles et centres de la petite enfance par courriel via la plateforme YouTube à raison d’une par semaine l’automne dernier pour créer un rendez-vous virtuel et demeuraient disponibles pour les écoles par la suite. Depuis quatre ans, des bénévoles faisaient des lectures en milieu scolaire ou services de garde dans le cadre du programme national Lire et faire lire. Lors de la suspension des activités en septembre 2020 en raison de la pandémie, les bénévoles de même que les milieux ont trouvé difficile de perdre la richesse de cette interaction sociale et cette occasion d’apprendre les uns des autres. En cette période particulière où l’isolement et le repli sur soi représentent un risque pour la santé mentale, toutes les bénévoles ont souligné la joie qu’ont apportée la préparation et les séances d’enregistrement, donnant ainsi une échappatoire aux sombres pensées découlant du confinement et de la pandémie. Elles se sentaient aussi en sécurité, voyant toutes les précautions sanitaires appliquées en leur présence. En parallèle, le projet fut perçu par les milieux comme un vent de fraîcheur dans leur quotidien marqué par le respect de consignes de distanciation physique avec les enfants.