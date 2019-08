François Laramée, la passion des communications

Chaque semaine, sur les ondes de la télé de la Rive-Sud (TVRS), le Bouchervillois François Laramée anime l’émission Laramée Maintenant. Il dirige des entrevues avec les hommes et les femmes de la Rive-Sud qui font l’actualité, des maires aux députés en passant par les divers intervenants du milieu, qui font bouger les choses. À compter de la mi-septembre, et ce, deux fois par semaine, il sera aussi aux commandes des différents débats entre les candidats aux prochaines élections fédérales.

« TVRS est une télé régionale, pas une chaîne nationale commerciale, mais je suis surpris, chaque semaine, de constater à quel point l’émission est regardée par des centaines de milliers de téléspectateurs. Cela nous confirme qu’il y a un grand intérêt pour de l’actualité régionale. »

Pour François Laramée, ce n’est pas nécessairement une surprise, car depuis près de 40 ans, c’est beaucoup son histoire.

La passion des communications l’anime en effet depuis toujours. Il a été rédacteur en chef du plus important hebdomadaire gratuit de l’Est du Canada, Le Courrier du sud, durant 23 ans. Il a ensuite été directeur des communications de la Ville de Longueuil pendant neuf ans, soit de 2002 à 2010, avant d’effectuer un retour dans le monde des médias en étant, entre autres, éditeur du journal Rive-Sud Express (du groupe TC Média), et vice-président au développement du Lambert Express. En plus de ces mandats, il a été président du Cercle de presse de la Montérégie durant six ans.

Il anime chaque semaine, depuis plus de trois ans, une émission d’actualité sur les ondes de la radio de la Rive-Sud, le FM 103,3 en plus d’y tenir une chronique sur le plein air depuis au moins dix ans. En parallèle et toujours par passion, il est chroniqueur au journal de Bromont, ICI Maintenant, où il signe des chroniques sur les activités de plein air de cette région qu’il connaît comme le fond de sa poche. Il collabore à la télévision du Haut-Richelieu et à différents médias de la région.

« En fait, ma carrière de communicateur a débuté en raison de ma passion pour les activités de plein air, que ce soit la chasse, la pêche, le golf ou le ski. J’ai signé mon premier reportage dans l’Almanach de Kuyper, en 1975. À l’époque, c’était une petite bible pour les amateurs de chasse et pêche. J’avais réalisé un reportage sur les possibilités de chasse à la sauvagine dans les îles de Boucherville. Puis, j’ai collaboré à des revues spécialisées telles que Sentier Chasse-Pêche pour finalement faire mon entrée au Courrier du Sud en 1980 en signant des chroniques d’histoire, moi qui venais tout juste de terminer mon baccalauréat dans le même domaine. Les défis se sont rapidement succédé et je n’ai pas vu le temps passer.»

« Ça fera bientôt 40 ans que je vis ma passion des communications. J’ai pu exercer mon métier dans la région qui m’a vu naitre et où j’habite toujours. Je peux dire que j’ai été un témoin privilégié de l’actualité de la Rive-Sud depuis toutes ces années. J’ai côtoyé des hommes et des femmes extraordinaires et je pense avoir été une courroie de transmission efficace pour que les gens de la région soient plus et mieux informés. Encore aujourd’hui, que ce soit à la radio ou à la télévision de la Rive-Sud (TVRS 609) avec mon émission Laramée Maintenant, je poursuis le même objectif, car j’ai toujours autant de plaisir à le faire.

Après autant d’années, il faut croire que je suis à ma place.»

L’émission Laramée Maintenant est diffusée chaque jeudi à 12h, rediffusée le même soir à 19h30, et à quelques reprises au cours des jours suivants. Tous les détails dans la grille horaire sur le www.tvrs.ca .