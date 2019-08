L’inauguration d’un nouveau parc attire une foule à Contrecœur

Lors d’un 5 à 7 très animé, la Ville de Contrecœur a inauguré le 6 août dernier les nouveaux aménagements du parc Jean-Louis-De La Corne (6793, rue des Pivoines). Les installations, évaluées à près de 45 000 $, ont attiré une foule d’une centaine de personnes qui ont eu droit à plusieurs surprises tout au long de la soirée.

Depuis quelques jours, les citoyens du secteur situé dans le quartier de maisons mobiles peuvent profiter de toutes nouvelles installations, soit d’un terrain de pétanque, d’un module de jeux pour enfants, de sentiers de marche ainsi que d’une balançoire parent-enfant.

Lors de l’inauguration, les Zanimateurs, un groupe de trois animateurs parcourant les parcs de la ville à vélo afin d’y mettre de la vie pendant la saison estivale, étaient présents ainsi que plusieurs joueurs de pétanque de la FADOQ Contrecœur.

En plus d’utiliser les nouvelles installations, les gens ont pu déguster des sandwichs à la crème glacée ainsi que des coupes de fruits et ont pu s’amuser à faire des bulles de savon.

« La Ville de Contrecœur avait le désir de rehausser ce secteur avec l’installation d’équipements plus modernes et qui s’adressent à tous les citoyens. Je suis bien heureuse ainsi que les conseillers municipaux de pouvoir offrir à la population ces nouveaux espaces aménagés! La générosité des Résidences Soleil et de Logistec a également permis l’achat du module de jeux et de la chaise parent-enfant afin de créer une zone ludique et attrayante », a mentionné la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire.

Lors du dernier tournoi de golf de la mairesse en septembre 2018, un montant de 31 500 $ avait été amassé pour le Fonds destiné aux projets touchant la jeunesse et les aînés de la Ville. Une partie de cette somme a financé le projet d’aménagement du parc Jean-Louis-De La Corne, évalué à plus de 45 000 $. L’autre partie provient des dons de LOGISTEC et du Groupe Savoie – Résidences Soleil qui s’impliquent depuis plusieurs années dans la communauté de Contrecœur.

« En tant qu’homme d’affaires, mais d’abord et avant tout comme père de famille demeurant à Contrecœur depuis de très nombreuses années, nous trouvions important, mon épouse et moi-même, de contribuer à l’amélioration de ce milieu de vie intergénérationnel. Notre défi quotidien est de participer à l’amélioration de la qualité de vie des gens du bel âge. C’est grâce à une approche humaine et à l’amour porté aux gens que Les Résidences Soleil connaissent aujourd’hui un tel succès. Nous nous considérons choyés et nous souhaitons donner à notre tour, c’est pourquoi il est important pour nous de nous impliquer et de redonner à la communauté », a confié le président-fondateur du Groupe Savoie – Les Résidences Soleil, M. Eddy Savoie.

« Pour nous à LOGISTEC, il est important de s’engager dans nos communautés par le biais d’actions tangibles qui vont laisser une empreinte positive. Comme je le dis souvent, nous sommes vraiment fiers de travailler dans cette belle collectivité de Contrecœur et de pouvoir participer à des programmes qui rendent plus agréables où vivre, travailler et grandir », a conclu le directeur général de LOGISTEC à Contrecœur, M. Norman Desjardins.