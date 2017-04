6 000 m² d’habitat du poisson restaurés à Varennes

Crédit photo : ZIP

Le Comité ZIP des Seigneuries a réalisé d’importants travaux pour la restauration de la frayère St-Charles au parc de la Commune à Varennes. Ce projet, élaboré en étroite collaboration avec la Ville de Varennes, a permis de réhabiliter cette frayère considérée à haut potentiel pour les espèces sportives telles le brochet, le doré, la perchaude et l’achigan, qui a malheureusement subi d’importantes détériorations au fil du temps.

Des ouvrages de stabilisation végétale et d’enrochement ont été mis en place afin de freiner l’érosion sur une portion détériorée de la rivière St-Charles. De plus, cinq des six paliers de la passe migratoire ont été remplacés et le ruisseau et ses étangs piscicoles ont été nettoyés de leur quantité importante de sédiments et de végétation. Ces travaux permettent aux étangs piscicoles de retrouver leurs fonctionnalités et d’améliorer la libre circulation du poisson.

Au printemps prochain, une corvée communautaire impliquant le collège St-Paul de Varennes permettra la plantation d’arbustes indigènes pour renaturaliser les rives dénudées et diminuer l’apport de sédiments dans la frayère. Des espèces telles que le Saule de l’intérieur, le Cornouiller stolonifère et le Physocarpe à feuille d’obier seront choisies, car elles ont les caractéristiques idéales pour stabiliser les rives : leur système racinaire est très développé, elles tolèrent bien les inondations et elles résistent aux forces d’érosion et d’arrachement. Ce sont d’ailleurs des espèces que l’on retrouve naturellement le long du Saint-Laurent dans notre région.

Ce projet n’aurait pas pu avoir lieu sans l’excellente collaboration de la Ville de Varennes et la participation financière du ministère Pêches et Océans Canada via son Programme de partenariats relatifs à la conservation des pêches récréatives.

À propos

Le comité ZIP des Seigneuries est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de soutenir, par la concertation régionale, des actions visant la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des ressources et usages liés au fleuve Saint-Laurent, et ce, dans une perspective de développement durable. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le www.zipseigneuries.com ou www.facebook.com/zipseigneuries