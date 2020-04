Réouverture progressive de l’Écocentre Marguerite-D’Youville

En réponse à l’annonce du gouvernement du Québec visant la relance des chantiers de l’industrie de la construction résidentielle et de tous les corps de métier qui y sont liés, la MRC de Marguerite-D’Youville confirme la réouverture progressive de son écocentre sous certaines conditions dont le respect des conditions d’hygiène exigées en période de pandémie. Ainsi, le point de service de Varennes sera ouvert de nouveau dès le 21 avril alors que celui de Contrecoeur sera accessible dès le lendemain.

Le redémarrage des projets de construction résidentielle générera son lot de matières résiduelles à traiter et à valoriser. Cette situation coïncide avec l’arrivée du beau temps printanier où bon nombre de personnes se lanceront dans le ménage de leurs résidences et se départiront d’une quantité importante de matières. Dans un tel contexte, le rôle de l’écocentre se veut d’autant plus essentiel.

Madame Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie, souligne l’importance de la fonction d’un écocentre : « ce service de la MRC constitue un point de chute important pour récupérer bon nombre de matières qui ne peuvent être récupérées par l’entremise des collectes normales. Cependant, en période de pandémie, nous demandons à la population de limiter ses déplacements et de se présenter à l’écocentre seulement si cela est vraiment nécessaire. »

Mesures à suivre durant la pandémie

Afin de se conformer aux règles de la Direction de la santé publique, et dans le but de minimiser les risques de propagation du virus de la COVID-19, plusieurs mesures ont été mises en place.

Ainsi, les points de service seront accessibles seulement à une partie de la population à la fois selon un horaire prédéfini. Les résidents de chacune des municipalités du territoire pourront s’y rendre en alternance selon les journées de la semaine. Une preuve de résidence devra être présentée à l’employé à l’accueil.

SUD (VARENNES) NORD(CONTRECOEUR)

Mardi Saint-Amable Fermé

Mercredi Sainte-Julie Calixa-Lavallée

Jeudi Varennes Contrecoeur

Vendredi Saint-Amable Verchères – Saint-Antoine, Saint-Marc

Samedi Sainte-Julie Toutes les municipalités

Dimanche Varennes Fermé

Les visiteurs qui devront effectuer un paiement devront le faire uniquement à l’aide d’une carte de crédit ou de débit. L’argent comptant ne sera pas accepté.

En tout temps, les gens devront respecter une distanciation de deux mètres avec les employés de l’écocentre et les autres visiteurs. Ceux-ci devront également rester dans leur voiture sauf pour s’identifier à l’accueil et pour décharger leurs matières. Enfin, ils devront s’assurer d’avoir bien effectué le tri de leurs matières et qu’ils seront en mesure de faire le déchargement seuls avant de se présenter sur le site.

Il est à noter que l’écocentre ne fera aucun prêt d’équipement (pelle, balai ou autre).

Délais d’attente

Les conditions exceptionnelles dans lesquelles évolueront les opérations de l’écocentre entraîneront fort probablement des délais plus longs qu’à la normale. Pour les gens qui se présenteront, il est demandé de faire preuve de patience et de courtoisie.

La population est invitée à consulter le site Internet et la page Facebook de la MRC afin de suivre l’évolution de la situation et connaître les derniers développements en lien avec l’accessibilité de l’écocentre.