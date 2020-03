COVID-19 : maintien des services essentiels et réguliers, et séance du conseil à huis clos

La Ville de Boucherville tient à rassurer la population à l’effet que les services essentiels de la Ville sont maintenus, tout comme les services réguliers pouvant être effectués par l’entremise de son site Web ou par téléphone. Notez également que la prochaine séance publique se tiendra à huis clos le lundi 23 mars prochain, en raison de l’évolution de la situation concernant le coronavirus (COVID-19) et des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement provincial et la Ville de Boucherville.

Services essentiels et autres services municipaux

Tous les services essentiels de la Ville sont maintenus (911, service de police, services des incendies, collectes de matières résiduelles, fuites et refoulement, voirie, etc.)

Notez également que malgré l’annonce de la fermeture de l’accès à la population à tous les bâtiments municipaux, la grande majorité des employés sont présentement en télétravail lorsque possible ou encore affectés à des tâches alternatives. Un certain nombre est également en poste dans les bâtiments municipaux, mais tous sont à pied d’œuvre afin de fournir les services essentiels et de répondre aux demandes à distance, pendant cette période de fermeture.

Ainsi, tous les services qui peuvent être effectués en ligne (demande de permis, questions ou renseignements, dépôt de dossiers dans le cadre d’appels de candidatures, formulaires en ligne, consultation d’appels d’offres ou d’avis publics, signalements, etc.) ou par téléphone sont encore accessibles aux citoyens. Ils doivent visiter le site Web ou communiquer par courriel ou par téléphone à information@boucherville.ca ou au 450 449-8100.

Services 211

De plus, à la suite des mesures d’isolement décrétées par le Gouvernement du Québec pour les personnes âgées de 70 ans et plus, la Ville de Boucherville invite ses citoyens dans le besoin à contacter le 2-1-1 du Grand Montréal. Cette ligne téléphonique de référencement sociocommunautaire, disponible tous les jours de 8 h à 18 h, contribue à combattre l’isolement, la pauvreté et l’exclusion sociale en permettant aux citoyens de connaître et de trouver des services communautaires et sociaux adaptés à leurs besoins. Le service est également accessible en tout temps en ligne au 211qc.ca. De plus, la Ville invite ses concitoyens à se montrer solidaires envers les aînés en leur offrant de l’aide afin d’éviter qu’ils ne soient obligés de sortir.

Séance publique du 23 mars

Nous invitons les citoyens à suivre la séance publique qui se tiendra le 23 mars prochain dès 20 h sur les ondes de Télévision Rive-Sud (TVRS), station régionale affiliée à la chaîne MAtv. Vous pouvez y accéder de différentes façons :

Webtélé en simultanée

Accédez au conseil en direct à partir du site Web de TVRS au tvrs.ca/conseil-en-direct.

Les séances publiques sont aussi diffusées en HD (haute définition) sur la chaîne 609 de Vidéotron.

Webtélé en reprise

Les séances sont disponibles le lundi suivant sur le site Web de TVRS en mode archives. Elles peuvent être visionnées en tout temps au tvrs.ca/conseils-sur-demande/boucherville. Vous pouvez aussi y accéder sous l’onglet « Émissions » et ensuite cliquer sur le bloc « Conseils sur demande ».

Compte Viméo de la Ville de Boucherville

Les archives des séances publiques sont également disponibles sur notre compte officiel Viméo au vimeo.com/villedeboucherville quelques jours après la tenue de la séance.

En terminant, la Ville compte sur la collaboration et l’entraide de tous les citoyens au cours des prochaines semaines. Elle suit de près la situation et est en communication constante avec les plus hautes instances. Les citoyens seront informés de tous les développements en lien avec la situation du coronavirus (COVID-19).