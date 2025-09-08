Suzanne Roy ne se représentera pas et prendra sa retraite

Dans le cadre du remaniement ministériel prévu ce mercredi, le premier ministre François Legault a fait le tour des ministres de son cabinet et la député de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, lui a fait part de son intention de ne pas se représenter aux élections de cet automne.



Elle a donc décidé de laisser son poste et a également indiqué qu’elle entendait prendre sa retraite au terme de son présent mandat qu’elle terminera à titre de député.



Sur sa page Facebook, elle s’est adressé à ses citoyens en ces mots.



« Chers citoyens et citoyennes de Verchères.



Au début juillet, j’informais le Premier ministre, monsieur Legault, de ma décision de ne pas solliciter un autre mandat lors des élections de 2026, mais plutôt de me diriger doucement vers la retraite.



J’ai pris cette décision après une longue réflexion. C’est un privilège pour moi de vous représenter et un honneur d’être votre élue depuis près de 30 ans.



Que ce soit en tant que conseillère municipale, mairesse, préfet, députée, ministre ou tous les autres postes que j’ai eu le privilège d’occuper, il était primordial d’y mettre toute mon énergie, de donner le meilleur de moi-même et de travailler en proximité avec vous.



Je demeure en poste jusqu’aux élections d’octobre 2026 et vous pouvez être assurés de mon dévouement jusqu’à la fin du mandat.



Merci de votre confiance, de votre partage d’opinion, de vos encouragements lors des journées plus difficiles et surtout, de votre soutien et votre amitié.



Au plaisir de faire ce dernier bout de chemin ensemble d’ici aux élections de 2026. »