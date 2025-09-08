Centre de femmes Entre Ailes: appel à la solidarité et la justice

Le 18 octobre, des représentants du Centre de femmes Entre Ailes marcheront à Québec aux côtés de milliers d’autres personnes engagées pour un monde plus juste et plus solidaire dans le cadre de la Marche mondiale des femmes (MMF), un rendez-vous international qui a lieu à chaque cinq ans.



En vue de ce grand événement, la population est invitée à un 5 à 7 festif le 10 septembre au Centre de femmes situé au 754, montée Sainte-Julie afin d’échanger à propos des revendications de la MMF.



«Et pourquoi donc encore marcher en 2025?, a expliqué la directrice générale de l’organisme, Sylvie R. Langlais. L’actualité locale et internationale ne manque pas de nous rappeler que les droits des femmes et des minorités durement gagnés dans les dernières décennies ne doivent pas être tenus pour acquis. Des évènements comme le 5 à 7 permettent de se rassembler et de s’engager dans la transformation du monde.»



Ce 5 à 7, qui lancera un «automne complètement MMF», s’adresse à toutes les femmes de la MRC de Marguerite-D’Youville, de Boucherville et des villes avoisinantes, pas seulement à celles de Sainte-Julie.



Pour sa part, l’intervenante responsable des communications, Isabelle Rodrigue, a rappelé que la mission de l’organisme est d’offrir aux femmes un lieu d’appartenance et de transition, une alternative à leur isolement, un réseau d’éducation populaire et d’action. Cela se vit à travers trois volets, soit les services (soutien individuel ou de groupe), les activités d’éducation populaire et les actions collectives.



