Les dinosaures envahissent Sainte-Julie!

Préparez-vous, les dinosaures vont envahir Sainte-Julie (voir vidéo ci-contre), mais bien que ceux-ci proviennent du parc jurassique, ils sont plutôt sympathiques et amusants puisqu’ils seront les vedettes de la 29e édition de la Journée de la famille à Sainte-Julie.



Le samedi 6 septembre prochain, le parc N.-P.-Lapierre, près de l’école secondaire, se transformera en parc jurassique pour le plaisir des petits et des grands. La présidente de la Journée de la famille, Tanya Cleary, a expliqué que les participants pourront s’amuser dans les jeux d’adresse, les courses à obstacles, les jeux gonflables et plus encore.



En plus des dinosaures sur place, de l’animation ambulante est prévue toute la journée et des collations seront servies gratuitement sur place, alors que de nombreux prix de présence seront également offerts.



Elle a précisé que les visiteurs sont encouragés à apporter leur gourde d’eau et à venir en privilégiant le transport en commun, le transport actif ou à utiliser le service de navette qui sera mis en place.



«La Journée est l’occasion idéale pour venir découvrir les organismes et commerces locaux tout en festoyant», a mentionné pour sa part le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay. Il a rappelé que l’événement attire plus de 5 000 personnes d’un peu partout dans la région à chaque édition.



Il est à noter qu’en cas de pluie abondante, l’activité sera reportée au dimanche 7 septembre.

Pour voir la vidéo:

