Temps de lecture : 1 min

Temps de lecture : 1 min

La Galerie Jean-Letarte du Café centre d’art de Boucherville accueillera, du 18 septembre au 9 novembre, une exposition collective intitulée L’art en quatre mouvements.

Les quatre artistes bouchervilloises du collectif 400% créatives présentent une mise en commun de leur univers respectif. Francine Deshaies expose ses sculptures de personnages, témoignant d’une sensibilité singulière et d’un savoir-faire minutieux.

Odette Michaud entraîne les visiteurs dans ses formes surréalistes, où l’imaginaire prend une place centrale.

Louise L’Allier propose un voyage dans un univers fantaisiste.

Suzanne Saint-Laurent, pour sa part, dévoile sa signature abstraite unique à travers un éventail d’estampes numériques.

Le vernissage aura lieu le 18 septembre dès17 h. Une visite guidée soulignant les Journées de la culture se tiendra la 26 septembre à 13h30.

La galerie est située au 536, boul. Marie-Victorin, à Boucherville.