Le 6 septembre 2025 — Modifié à 17 h 02 min le 5 septembre 2025
Photo de Daniel Bastin
Par Daniel Bastin
Un «château médiéval» au futur parc Gauthier à Sainte-Julie
: L’aire de jeux pour les 5 à 12 ans sera conçue selon une thématique médiévale. (Photo : gracieuseté)

La Ville de Sainte-Julie est en train de construire un château médiéval dans le parc Arthur-Gauthier, et celui-ci sera accessible pour le plus grand bonheur des «jeunes princes et princesses» âgés entre 5 et 12 ans.

Les modules de jeux actuels ayant atteint leur durée de vie utile, la Ville a entrepris de moderniser les installations actuelles au coût estimé de 776 700$, en y intégrant une thématique médiévale.

L’autre aire de jeux sera destinée aux enfants de 18 mois à 5 ans.

On y retrouvera deux aires de jeux en bois, dont l’une sera destinée aux enfants de 18 mois à 5 ans et l’autre a été conçue pour accueillir les jeunes de 5 à 12 ans.
Une petite butte sera également aménagée et, lors de la saison hivernale, jeunes et moins jeunes pourront en profiter pour faire des glissades.

Un abri solaire sera également installé dans cet espace vert afin d’offrir aux familles une zone ombragée pour se reposer ou pique-niquer.

Notons que la durée des travaux devrait s’échelonner sur dix semaines en vue d’une ouverture officielle en novembre. Pendant ce temps, les terrains de pétanque et de soccer resteront accessibles.

