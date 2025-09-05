Sur rue De Varennes-Nord : Stop à la vitesse

Une pétition signée par 80 résidents demande l’ajout d’arrêts supplémentaires et une réduction de la vitesse de 40 km/h à 30 km/h sur la rue De Varennes-Nord, à Boucherville.

«Le dossier a été soumis à la Commission de la circulation et du transport de la Ville qui l’a approuvé, mais sur le terrain, rien n’a changé», a précisé la porte-parole Chloé Hofstetter lors de la séance du conseil municipal, le 26 août.

Selon la citoyenne, des données municipales font état d’une vitesse moyenne mesurée autour de 51 km/h sur cette artère résidentielle qui relie les boulevards Marie-Victorin et du Fort-Saint-Louis.

Louis Ménard, un résident du secteur depuis 36 ans, est pour sa part d’avis «qu’ il est temps d’examiner sérieusement le 30 km/h dans les rues résidentielles de la ville, et surtout sur De Varennes Nord. Notre rue relie deux corridors scolaires et un parc. Elle est très fréquentée par les piétons et cyclistes.» Il a noté l’incohérence entre la rue Pierre-Viger, déjà à 30 km/h, et De Varennes, à 40 km/h.

Démarche en deux temps

Le maire Jean Martel a mentionné qu’il ne s’agissait pas d’un refus catégorique d’ajouter des arrêts, mais d’une approche progressive. La Ville a d’abord opté pour l’installation de panneaux indicateurs de vitesse, déjà commandés. Cet équipement, précise-t-il, incite généralement les automobilistes à lever le pied. Une nouvelle campagne de comptage suivra pour mesurer l’impact. Ensuite, le besoin d’ajuster les arrêts sera réévalué. Il reconnait que l’arrêt existant dans le secteur pourrait ne plus être au bon endroit compte tenu de l’évolution du quartier (disparition d’un ancien centre commercial). La réflexion sur le 30 km/h sera poursuivie.

Sur ce dernier point, M. Martel estime qu’un tel changement nécessiterait non seulement davantage de surveillance policière, mais aussi une consultation publique. «Dans certaines municipalités qui ont consulté les citoyens, les trois quarts de la population s’y sont opposés», a-t-il souligné.

Il a également noté que des outils comme les radars photo mobiles – déjà en place devant certaines écoles à Boucherville, notamment à l’école Père-Marquette – pourraient offrir une solution plus efficace pour réduire la vitesse que la seule modification de la limite. Le ministère des Affaires municipales prévoit d’ailleurs le déploiement de 256 nouveaux appareils au Québec, a-t-il indiqué.

Enfin, le maire a rappelé que la Commission de la circulation et des transports formule des recommandations que le conseil peut adopter, adapter ou refuser selon les cas.



