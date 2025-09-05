Rentrée scolaire: des statistiques préoccupantes dans la région

En cette période de rentrée scolaire, la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a rappelé l’importance de la sécurité autour des autobus scolaires puisque les statistiques démontrent que c’est en Montérégie qu’on a déploré le plus d’incidents ou d’accidents à travers la province.



Le service de police a précisé qu’en 2023, 320 élèves ont été blessés ou tués en lien avec le transport scolaire et, depuis 2018, 1 652 victimes ont été recensées au Québec, soit une moyenne de plus de deux victimes par jour durant l’année scolaire.

La Montérégie est tristement la région la plus touchée au Québec car on a dénombré le plus de jeunes victimes, soit 79, devant les régions de Montréal (54) et de la Capitale-Nationale (48).



Selon la Régie, ces chiffres ne représenteraient que la pointe de l’iceberg, car ils ne reflètent pas l’ampleur réelle des comportements dangereux observés quotidiennement par les policiers et les chauffeurs d’autobus.



La sécurité est donc une responsabilité collective, a souligné la Régie en rappelant que, «dès que l’autobus scolaire active ses feux rouges clignotants ou son signal d’arrêt, tous les conducteurs doivent s’immobiliser, que ce soit en le suivant ou en le croisant. L’infraction peut entraîner une amende de 200$ à 300$ et neuf points d’inaptitude».



Aussi, une zone de sécurité de cinq mètres doit être respectée autour de l’autobus, sauf s’il y a un terre-plein le séparant, et le dépassement ou le croisement de l’autobus dans ces situations est formellement interdit.



