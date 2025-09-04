Une seconde vie pour les modules de jeux du parc de Normandie

Le 4 septembre 2025 — Modifié à 15 h 42 min le 3 septembre 2025
Photo de Diane Lapointe
Par Diane Lapointe
Les modules de jeux qui étaient au parc de Normandie. (Photo : archives)

La Ville de Boucherville redonnera une deuxième vie aux mobiliers de jeux du parc de Normandie, démantelés en mai 2024 pour faire place à la nouvelle école primaire du secteur.

Ils seront réinstallés au parc de la Rivière-aux-Pins, voisin de la bibliothèque municipale. Comme ce site possède déjà une aire pour les 6 à 12 ans, l’ajout de ces équipements destinés aux 1 à 5 ans permettra d’agrandir l’espace de jeu pour les familles.

Les modules sont présentement entreposés chez le fabricant, Les Industries Simexco. Ils doivent être remis en place cet automne.

Le contrat de relocalisation s’élève à 50 026 $ taxes incluses. Il couvre le transport, l’installation, les retouches de peinture et le remplacement de certaines pièces.

