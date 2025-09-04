Élections municipales à Boucherville : Andrée Savard candidate dans le Boisé

L’équipe Jean-Martel, Option citoyen-citoyenne, a complété sa liste de candidats en vue des élections municipales du 2 novembre avec l’annonce de la candidature d’Andrée Savard dans le district 8, le Boisé.

Infirmière de formation, Mme Savard a travaillé près de dix ans en cardiologie avant de poursuivre une carrière de plus de 30 ans dans les ventes, le marketing et la formation pour des produits médicaux spécialisés.

Elle est impliquée depuis huit ans comme bénévole à la Commission des jumelages de la Ville de Boucherville, où elle a contribué à l’organisation d’échanges avec les villes jumelles Les Abîmes et Mortagne-au-Perche.

Résidente de Boucherville depuis 29 ans, Mme Savard est une adepte de ski alpin et d’équitation, et elle a participé à plusieurs compétitions de sport équestre au Québec.

Dans un communiqué de presse, le chef de l’équipe et maire sortant Jean Martel a souligné que les valeurs d’écoute et de service à la population sont essentielles pour les membres du conseil municipal et qu’elles sont au cœur de la plateforme électorale de son parti. Il affirme qu’Andrée Savard, grâce à sa passion pour le service à la clientèle, sa générosité, son dévouement et son esprit d’équipe démontrés au sein de la Commission des jumelages, saura bien représenter les citoyens du district #8 et travailler harmonieusement avec le conseil municipal pour le bien-être de la population.

M. Martel a également souligné que sa formation conservait une forte représentation féminine (cinq femmes et trois hommes).

Le district 8 était occupé par la conseillère Lise Roy qui a choisi de ne pas se représenter.

L’équipe Jean-Martel prévoit dévoiler sa plateforme électorale 2025-2029 à la mi-septembre.



