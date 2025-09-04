Consignaction: un deuxième lieu de retour à Varennes

Dans le cadre de la modernisation et de l’élargissement du système de consigne, les citoyens de Varennes peuvent compter sur un deuxième lieu de retour Consignaction depuis le 30 août, soit au 91, rue Quévillon.



Ce deuxième lieu de retour est doté de nouveaux équipements performants afin de récupérer de plus grandes quantités de contenants de boisson consignés. Le premier lieu est quant à lui disponible au 50, rue de la Gabelle, suite 540.





Ce nouveau lieu de retour Consignaction offre deux services, soit le retour à l’unité avec des récupératrices automatisées ou le retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés.



Les utilisateurs qui le souhaitent pourront recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction. Pour le retour à l’unité, les utilisateurs peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée.



Pour le retour express, «le remboursement se fait par voie électronique seulement étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants», explique l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons/Consignaction.



L’équipe des conseillers aux retours est présente pour assister les utilisateurs les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8h à 18h et les jeudis et vendredis, de 8h à 19h.



