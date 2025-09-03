La Maison Véro & Louis s’agrandit à Varennes

Le 3 septembre 2025 à 11 h 52 min
Temps de lecture : 2 min
Photo de Daniel Bastin
Par Daniel Bastin
La Maison Véro & Louis s’agrandit à Varennes
Ces nouveaux espaces donneront aux adultes autistes de nouvelles possibilités. (Photo : Capture d'écran)

La Maison Véro & Louis à Varennes compte maintenant 20 résidents à la suite d’un agrandissement de près de 4 000 pieds carrés qui a permis d’accueillir quatre nouveaux résidents en août.

La Maison située près du parc Saint-Charles hébergeait 16 résidents depuis son ouverture en mai 2021 et cet agrandissement offre dorénavant un milieu de vie encore plus adapté et stimulant pour les adultes autistes de 21 ans et plus.

creation-fondation
Le projet de Louis Morissette et Véronique Cloutier prend de l’ampleur.

Ces nouveaux espaces donneront aux résidents de nouvelles possibilités puisque la Maison Véro & Louis compte maintenant un salon pour recevoir leurs familles, une cuisine éducative pour développer leur autonomie en cuisinant, ainsi qu’une nouvelle salle d’activités avec des espaces pour les activités individuelles.

Ces lieus de vie ont été conçus en fonction des résultats de la recherche architecturale basée sur l’expérience-usager des personnes autistes, grâce aux travaux de la chercheure principale, Virginie LaSalle, et des trois co-chercheurs, Baudoin Forgeot D’Arc, Vincent Larivière et Isabelle Feillou.

Pour sa part, l’équipe spécialisée qui accompagne les adultes autistes au quotidien bénéficie maintenant de nouveaux bureaux et d’espaces qui leur sont réservés pour mieux travailler ensemble au service des résidents.

Agrandissement-Maison-VL
Une vue aérienne de la Maison Véro & Louis à Varennes.

Notons que les grands espaces communs de la Maison sont divisés en zones permettant de choisir le niveau d’interactions sociales désiré. Les résidents profitent aussi d’une vaste cour avec des espaces dédiés à l’activité physique et à la détente, soit un terrain de jeu, des balançoires, un potager, une piscine et même un spa.

Partager cet article

Articles suggérés

Boucherville et Sainte-Julie s’unissent : pour une nouvelle piste cyclopédestre
Actualités

Boucherville et Sainte-Julie s’unissent : pour une nouvelle piste cyclopédestre

Les villes de Boucherville et de Sainte-Julie se sont entendues pour la création d’une piste cyclopédestre…

Varennes: une rentrée scolaire Calmos!
Actualités

Varennes: une rentrée scolaire Calmos!

La rentrée scolaire n’est pas passée inaperçue à Varennes alors que la mascotte Bourrasque et les membres du conseil municipal ont pris part à la campagne de sensibilisation…

Pluies fortes à Sainte-Julie: 525 000$ pour améliorer le problème
Environnement

Pluies fortes à Sainte-Julie: 525 000$ pour améliorer le problème

La Ville de Sainte-Julie a adopté un règlement décrétant des travaux d’amélioration de la gestion…