Boucherville et Sainte-Julie s’unissent : pour une nouvelle piste cyclopédestre

Les villes de Boucherville et de Sainte-Julie se sont entendues pour la création d’une piste cyclopédestre reliant les deux municipalités. La liaison, d’une longueur d’environ 7,9 km, vise à offrir des déplacements actifs sécuritaires entre les deux villes, a spécifié le maire Jean Martel lors de l’adoption de l’entente intermunicipale.

Le projet permettra de relier les axes 20 et 70 de la Trame verte et bleue de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) à la route numéro 1 de la Route verte de Vélo-Québec, renforçant ainsi le réseau cyclable régional.

«Depuis mon élection, le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, et moi avons multiplié les rencontres, accompagnés de nos directions générales respectives, pour concrétiser ce projet. C’est une initiative qui lui tient particulièrement à cœur et que nous partageons pleinement et qui se réalisera de concert avec la CMM», a indiqué M.Martel.

La future piste cyclable longera l’autoroute 30 à Sainte-Julie pour rejoindre le secteur de Touraine à Boucherville, où les cyclistes pourront passer par le viaduc, pour circuler sur de Touraine, vers le rang d’Anjou qui sera refait l’an prochain et qui bordera également le futur parc aménagé sur le site de l’ancienne carrière Rive-Sud, et qui rejoindra Montarville.

«Ce nouveau lien permettra de développer un réseau multi-usage accueillant vélos, trottinettes, joggeurs, etc.», spécifie le maire Martel.

Le coût du projet et son financement ne sont pas indiqués.