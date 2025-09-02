Varennes: une rentrée scolaire Calmos!

Le 2 septembre 2025 — Modifié à 14 h 22 min le 2 septembre 2025
Photo de Daniel Bastin
Par Daniel Bastin
Dans les bras de Bourrasque, c’est sûr qu’on se sent en sécurité! (Photo : gracieuseté Lanciault Photographie)

La rentrée scolaire n’est pas passée inaperçue à Varennes alors que la mascotte Bourrasque et les membres du conseil municipal ont pris part à la campagne de sensibilisation Calmos! afin de souligner, entre autres, l’importance de respecter les brigadiers scolaires et les conducteurs d’autobus.

À cette occasion, ils ont distribué des dépliants aux automobilistes pour rappeler les consignes de sécurité et l’importance de rester vigilants près des écoles.

Ils ont notamment fait valoir qu’afin d’avoir des comportements sécuritaires, il est bon de bien planifier son temps le matin et de se rappeler qu’en zones scolaires la vitesse est de 30 km/h; les amendes sont doublées; les panneaux Arrêt des brigadières et des autobus sont prioritaires; et que les enfants peuvent parfois être imprévisibles, d’où l’importance d’être attentifs.

N’oubliez pas qu’en zones scolaires, les amendes sont doublées.
