Pluies fortes à Sainte-Julie: 525 000$ pour améliorer le problème

Le 2 septembre 2025 — Modifié à 12 h 44 min le 29 août 2025
Photo de Daniel Bastin
Par Daniel Bastin
Cette somme permettra l’achat de régulateurs de débit dans le quartier problématique de l’école Du Moulin. (Photo : La Relève - archives)

La Ville de Sainte-Julie a adopté un règlement décrétant des travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales dans le secteur problématique de l’école Du Moulin et a autorisé un emprunt de 525 000$ à cette fin.

Le règlement 1348 a été adopté lors de la séance extraordinaire du 25 août et une taxe sera prélevée sur l’ensemble des immeubles du territoire. Cette somme permettra l’achat de régulateurs de débit dans ce quartier qui a été particulièrement affecté par les pluies diluviennes du 9 août 2024. Ces équipements seront installés au printemps et à l’été 2026.

Rappelons que Sainte-Julie s’est jointe récemment à la Chaire municipale en gestion durable de l’eau, mise en place par l’Institut national de la recherche scientifique. Cette Chaire de recherche accompagnera la Ville dans la mise en place de régulateurs de débit dans ce secteur.

Ces nouveaux équipements sont conçus pour réduire le volume d’eau entrant dans les égouts pluviaux en créant de petits bassins de rétention à même les rues. Les chercheurs analyseront les différents scénarios de pluie survenus dans les mois qui suivront l’installation des régulateurs de débit, de même que les accumulations d’eau répertoriées.

Si les régulateurs de débit permettent des résultats intéressants, ils pourraient être installés dans d’autres secteurs de la ville à la suite d’analyses détaillées. Quant au secteur de l’école Du Moulin, si d’autres interventions s’avèrent nécessaires, la Ville réévaluera les différentes hypothèses d’intervention en fonction des données recueillies et des recommandations scientifiques.

