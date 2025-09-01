Prix moyen d’une maison : 916 560 $ à Boucherville

Le prix moyen des maisons à Boucherville n’a cessé de grimper et atteint maintenant presque le million de dollars. Selon les plus récentes données de l’équipe d’analyse de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le prix moyen d’une propriété sur le marché de la revente se situe, à la mi-année, à 916 560$, soit une hausse de 13% sur un an, et de 62% sur cinq ans.

Le prix médian, de son côté, est passé de 701 000$ à 780 000$, soit une progression de 11% en un an. Cela signifie que la moitié des transactions sont effectuées à un prix inférieur et l’autre moitié à un prix supérieur.

Boucherville suit une tendance comparable à celle observée sur l’ensemble de la Rive-Sud de Montréal et de la grande région métropolitaine.

La rareté de l’offre

L’ APCIQ explique cette poussée par un marché toujours marqué par la rareté de l’offre. Les inscriptions en vigueur ont reculé de 11% par rapport à la même période l’an dernier, accentuant la pression à la hausse sur les prix.

Cette tendance a également été soutenue par des taux d’intérêt plus bas que l’année précédente : le taux hypothécaire fixe de cinq ans est passé de 6,84% en juin 2024 à 6,09% en juin 2025.

Sur cinq ans, l’augmentation des prix à Boucherville est comparable à celle observée dans l’ensemble de la Rive-Sud, avec des hausses respectives de 71% pour le prix médian (de 455 000$ à 780 000$), et de 62% pour le prix moyen (de 568 864$ à 919 560$) à Boucherville, contre 63% (de 390 000$ à 635 000$) et de 59% (453 905$ à 722 591$) pour la Rive-Sud.

Cette progression marquée s’explique par des facteurs plus larges que ceux observés sur une seule année, toujours selon l’APCIQ. Près de la moitié de la hausse est survenue entre 2020 et 2021, dans le contexte pandémique où les ménages recherchaient des espaces plus vastes et un cadre de vie plus verdoyant. Comme ailleurs dans la province, le prix des maisons s’est alors envolé.

Pour la croissance des prix des années suivantes, le principal facteur explicatif demeure le manque d’inventaire, qui continue d’exercer une pression haussière.

La plus et la moins chère

Le marché bouchervillois illustre un large éventail de valeurs immobilières. La résidence unifamiliale actuellement la moins chère affichée sur le site Centris se trouve sur la rue De Muy, à 424 000 $. Il s’agit d’un plain-pied construit en 1954, mais dépourvu de sous-sol. Un autre bungalow, situé sur la rue Claude-Dauzat, figure parmi les propriétés les plus abordables avec un prix demandé de 599 900 $. La maison date de 1959.

À l’autre extrême du marché, deux résidences de prestige situées dans le cossu quartier du Boisé, sur la rue des Châtaigniers, sont offertes respectivement à 4 995 000$ et 4 998 000$.

Selon le plus récent rôle d’évaluation foncière 2025-2027 de l’agglomération de Longueuil, la valeur moyenne d’une résidence à Boucherville est estimée à 721 300$. Or, cela ne reflète pas réellement le marché, alors que les propriétés se vendent souvent encore plus cher.

L’accès à la propriété est de plus en plus difficile pour les jeunes et plusieurs courtiers immobiliers reconnaissent que pour ceux qui souhaitent acheter une maison, il faut désormais compter sur des revenus très élevés ou encore sur un soutien financier des parents.