10 750 arbres de plus sur l’île Sainte-Thérèse à Varennes

Une grande opération pour planter 10 750 arbres sur l’île Sainte-Thérèse se mettra en branle le samedi 13 septembre.



Depuis l’automne 2021, la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) coordonne ce projet afin d’enrichir la biodiversité et plus de 35 700 arbres d’une vingtaine d’essences différentes ont déjà été plantées lors des premières phases du projet.



D’ici 2030, SNAP Québec a pour objectif de planter 100 000 arbres sur cette île d’une superficie de 540 hectares. Située à Varennes, ce territoire abrite de nombreuses espèces fauniques et floristiques à statut précaire ainsi qu’une variété de milieux naturels et de sites de nidification nécessaire pour la sauvagine et d’autres espèces d’oiseaux aquatiques.



L’île est par contre fragilisée par plusieurs menaces, dont la dégradation des habitats et l’érosion des berges qui lui ont fait perdre plus d’une centaine de mètres de largeur.

Rappelons qu’un projet de parc métropolitain sur l’île Sainte-Thérèse est en cours et qu’il est estimé à 42 M$ sur un horizon de 10 ans.





