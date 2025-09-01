Les Mini Découvreurs célèbrent 25 ans d’histoire à Boucherville

Le 1 septembre 2025 à 16 h 22 min
Temps de lecture : 1 min
Photo de Diane Lapointe
Par Diane Lapointe
Raouf Absy, conseiller municipal, Sophie Fortier, les éducatrices Susy Heine, Isabelle Rail, Nancy Théberge, Anik T. Presseault, Isabelle Fournier, Isabelle Desjardins, directrice générale du CPE de Boucherville et Denis Bergeron, attaché politique du député Xavier Barsalou-Duval. (Photo : gracieuseté)

Le CPE Les Mini Découvreurs a souligné ses 25 ans d’existence lors d’une fête tenue le 28 août. L’événement, organisé sur le terrain de l’École des Jeunes Découvreurs et celui du CPE, a réuni près d’une centaine de personnes.

Fondé en 1999, une première installation a ouvert ses portes en août 2000 sur la rue Jacques-Cartier pour accueillir 80 enfants.

Le CPE a poursuivi sa croissance et en 2020, une deuxième installation a vu le jour sur le chemin du Lac.

Aujourd’hui, plus de 160 enfants fréquentent ces services, et depuis sa création, plus de 1 200 jeunes y ont fait leurs premiers pas.

Au programme de la fête : camions de crème glacée, maquillage, ateliers de cirque, jeux d’habileté et plusieurs activités pour divertir les familles. La directrice du CPE, Isabelle Desjardins, a profité de l’occasion pour rendre hommage aux éducatrices présentes depuis le tout début.

