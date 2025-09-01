Les Mini Découvreurs célèbrent 25 ans d’histoire à Boucherville

Le CPE Les Mini Découvreurs a souligné ses 25 ans d’existence lors d’une fête tenue le 28 août. L’événement, organisé sur le terrain de l’École des Jeunes Découvreurs et celui du CPE, a réuni près d’une centaine de personnes.



Fondé en 1999, une première installation a ouvert ses portes en août 2000 sur la rue Jacques-Cartier pour accueillir 80 enfants.



Le CPE a poursuivi sa croissance et en 2020, une deuxième installation a vu le jour sur le chemin du Lac.



Aujourd’hui, plus de 160 enfants fréquentent ces services, et depuis sa création, plus de 1 200 jeunes y ont fait leurs premiers pas.



Au programme de la fête : camions de crème glacée, maquillage, ateliers de cirque, jeux d’habileté et plusieurs activités pour divertir les familles. La directrice du CPE, Isabelle Desjardins, a profité de l’occasion pour rendre hommage aux éducatrices présentes depuis le tout début.