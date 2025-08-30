Rentrée scolaire sécuritaire à Boucherville : «On vise 100%, rien de moins!»

À l’occasion de la rentrée scolaire, la Ville de Boucherville déploie sa campagne annuelle de sensibilisation à la sécurité routière, intitulée «On vise 100%, rien de moins!».

L’initiative vise à rappeler aux automobilistes l’importance de la prudence autour des écoles, particulièrement aux parents qui choisissent de conduire leur enfant en voiture.

Dans un communiqué, la Ville insiste sur la persistance du «syndrome de la porte», un comportement bien connu où certains parents, pressés, bravent les règles de circulation pour déposer leur enfant le plus près possible de l’entrée d’une école faisant fi des règles de sécurité. Virages en U, stationnement en double ou arrêts dans des zones interdites : ces gestes, souvent posés dans la hâte, représentent un danger pour les jeunes écoliers.

Des bollards

Cette année, une nouvelle mesure viendra s’ajouter à la campagne de sensibilisation. Des bollards de rue portant des messages clés seront installés près des écoles et à d’autres endroits jugés névralgiques du territoire.

Ces installations visent à rappeler concrètement aux conducteurs les règles de sécurité essentielles.

Les règles d’or

La Ville rappelle plusieurs consignes de base :

• respecter la limite de vitesse en zone scolaire, fixée à 30 km/h;

• utiliser les débarcadères prévus pour déposer les enfants;

• faire descendre les enfants du côté du trottoir plutôt que de la rue;

• respecter les zones d’immobilisation interdites;

• éviter les manœuvres imprudentes comme le virage en U et le stationnement en double;

• suivre les indications des brigadiers scolaires, obligatoires en vertu du Code de la sécurité routière;

• céder le passage aux piétons et s’arrêter à l’approche des passages piétonniers.



