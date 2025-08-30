Les dinosaures vont envahir Sainte-Julie!

Le 30 août 2025 — Modifié à 12 h 13 min le 29 août 2025
Temps de lecture : 1 min 30 s
Photo de Daniel Bastin
Par Daniel Bastin
Les dinosaures vont envahir Sainte-Julie!
Le 6 septembre, le parc N.-P.-Lapierre se transformera en parc jurassique pour le plaisir des petits et des grands. (Photo : gracieuseté)

Préparez-vous, les dinosaures vont bientôt envahir Sainte-Julie (voir vidéo ci-contre), mais bien que ceux-ci proviennent du parc jurassique, ils sont plutôt sympathiques et amusants puisqu’ils seront les vedettes de la 29e édition de la Journée de la famille à Sainte-Julie.

Le samedi 6 septembre prochain, le parc N.-P.-Lapierre, près de l’école secondaire, se transformera en parc jurassique pour le plaisir des petits et des grands. La présidente de la Journée de la famille, Tanya Cleary, a expliqué que les participants pourront s’amuser dans les jeux d’adresse, les courses à obstacles, les jeux gonflables et plus encore.

Commanditaires-journée-famille
Les bénévoles et les commanditaires de la Journée de la famille invitent la population à visiter leur parc jurassique.


En plus des dinosaures sur place, de l’animation ambulante est prévue toute la journée et des collations seront servies gratuitement sur place, alors que de nombreux prix de présence seront également offerts.

Elle a précisé que les visiteurs sont encouragés à apporter leur gourde d’eau et à venir en privilégiant le transport en commun, le transport actif ou à utiliser le service de navette qui sera mis en place.

«La Journée est l’occasion idéale pour venir découvrir les organismes et commerces locaux tout en festoyant», a mentionné pour sa part le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay. Il a rappelé que l’événement attire plus de 5 000 personnes d’un peu partout dans la région à chaque édition.

Il est à noter qu’en cas de pluie abondante, l’activité sera reportée au dimanche 7 septembre.

Pour voir la vidéo:

(7) Facebook

Partager cet article

Articles suggérés

Port de Contrecœur: le député est contre le recours à la Loi C-5
Politique

Port de Contrecœur: le député est contre le recours à la Loi C-5

Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, exhorte le gouvernement…

Une marche pour contrer un cancer méconnu à Sainte-Julie
Sainte-Julie / Varennes

Une marche pour contrer un cancer méconnu à Sainte-Julie

Plus de 100 participants et bénévoles sont attendus lors de la 4e édition de la Marche myélome Rive-Sud qui se tiendra le dimanche…

Une plongeuse de Sainte-Julie étonne aux Jeux du Canada
Sainte-Julie / Varennes

Une plongeuse de Sainte-Julie étonne aux Jeux du Canada

Aurélie Sévigny est ce qu’on appelle une athlète naturelle! Elle a fait sa marque en gymnastique artistique, mais des blessures…