Tragédie sur l’autoroute 30 : le drame familial se précise

Le Bureau du coroner n’a pas encore confirmé officiellement l’identité des deux victimes de l’accident mortel survenu mercredi après-midi sur l’autoroute 30 Est à Boucherville. Mais selon les informations obtenues par le Journal de Montréal, il s’agirait de Tanya Lalonde, 34 ans, et de son fils Elliot, 5 ans, de Boucherville.

Le quotidien rapporte que la mère et son enfant revenaient d’une sortie à L’Ère des glaces, à Chambly, où le garçon avait participé à un atelier de peinture sur céramique. Toujours selon le Journal de Montréal, une publication éphémère de Mme Lalonde a brièvement circulé sur les réseaux sociaux après le drame. Tout indique qu’Elliot devait faire son entrée à l’école cette semaine.

Le journal mentionne que la conjointe de Tanya Lalonde et deuxième maman d’Elliot, Carolyne Florent, a quant à elle pris la parole sur Facebook le lendemain du drame. Dans deux messages, elle a remercié les gens pour leurs mots de soutien tout en expliquant ne pas avoir la force d’y répondre, tant sa peine est immense.

Rappelons que l’accident s’est produit le 27 août en après-midi sur l’autoroute 30 Est, près de l’intersection de l’autoroute 20, à Boucherville.

Selon la Sûreté du Québec, un camion semi-remorque n’aurait pas réussi à freiner à temps et a percuté plusieurs véhicules immobilisés sur la chaussée. Le choc a coûté la vie à la mère et à son jeune garçon et fait quatre blessés mineurs.

Toujours selon le Journal de Montréal, le conducteur de 25 ans ne regardait pas la route et aurait freiné après l’impact.

C’est le coroner, Me Robert Poirier, qui a été mandaté afin de procéder à une investigation visant à déterminer les causes et les circonstances des décès.

Les amis et anciens collègues de la Clinique externe de l’Hôpital du Haut-Richelieu ont lancé une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe afin d’offrir à Mme Florent un soutien financier immédiat pour faire face aux dépenses imprévues et l’aider à traverser cette épreuve sans avoir à se soucier du reste. Au moment d’écrire ces lignes, les dons s’élevaient à 45 423$.