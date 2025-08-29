Port de Contrecœur: le député est contre le recours à la Loi C-5

Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, exhorte le gouvernement fédéral à ne pas inclure l’expansion du port de Contrecœur parmi les premiers projets approuvés en vertu de la future Loi C-5.



Le député a précisé que la Loi C-5 octroie au gouvernement fédéral le pouvoir de désigner certains projets comme étant «d’intérêt national», lui permettant ainsi de contourner ses propres lois environnementales.



Dans les derniers jours, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a laissé entendre que le mégaprojet, piloté par l’Administration portuaire de Montréal (APM) et estimé à 1,6 G$, pourrait figurer parmi les tout premiers approuvés en vertu du nouveau projet de loi.



«Un projet de cette ampleur ne doit aller de l’avant que s’il est démontré qu’il peut être réalisé dans le respect scrupuleux des normes environnementales existantes», a déclaré le député, en précisant que la confiance du public dans le processus d’approbation est basée sur l’application rigoureuse des lois et règlements.



«Les bénéfices économiques promis ne doivent pas non plus se faire au détriment de la qualité de vie de la population», a-t-il ajouté, en soulignant qu’il a soumis à APM une liste de questions concernant des enjeux environnementaux pour lesquels il attend toujours des réponses.



L’Agence d’évaluation d’impact du Canada a autorisé le projet en 2021, mais certains permis n’ont toujours pas été obtenus, notamment en provenance de Pêche et Océan Canada concernant la protection de l’habitat essentiel du chevalier cuivré, une espèce en péril qu’on ne retrouve nulle part ailleurs sur la planète.



Climat de méfiance



Rappelons que le Bloc Québécois demeure fermement opposé à la Loi C-5 qu’il considère comme une atteinte aux principes démocratiques les plus élémentaires. De plus, le parti martèle qu’aucun projet ne doit être imposé aux Québécois sans leur consentement préalable.



«Le simple fait qu’un projet apparaisse sur la liste de C-5 ne peut que créer un climat de méfiance et de suspicion envers celui-ci parce qu’il ouvre la porte à la suspension de lois de façon totalement arbitraire», a conclu le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères.





