Affichage pré-campagne : désormais permis à Longueuil

Le 29 août 2025 — Modifié à 17 h 00 min le 27 août 2025
Par Ali Dostie
Des citoyens ont affiché leurs couleurs. (Photo : gracieuseté Coalition Longueuil)

Si en 2021, la Coalition Longueuil avait été contrainte de retirer ses affiches électorales installées sur des terrains de citoyens avant le début de la campagne, elle répète cette année la même opération en toute conformité avec la réglementation municipale. Dans le cadre de la refonte des règlements d’urbanisme, la Ville a retiré cette interdiction.

Les règlements d’urbanisme des arrondissements stipulent maintenant que toute réglementation en lien avec l’affichage exclut une «enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi».

Une telle affiche, comme celles de la Coalition Longueuil, n’est donc pas encadrée par la réglementation sur l’affichage.

Sur Twitter, la mairesse Catherine Fournier a récemment indiqué que «2000 pancartes de terrain sont présentement en déploiement», un peu partout dans la ville. Sur la page Facebook du parti, des photos de quelques-uns de ces citoyens qui ont voulu afficher leur couleur ont été partagées.

La période électorale en vue des élections du 2 novembre débutera le 19 septembre.

En 2021, ces affiches de terrain étaient interdites sur les terrains privés, et sur le domaine public, avant le début de la période électorale. Une journée après l’installation d’affiches de terrain de la Coalition Longueuil, la direction du greffe de la Ville avait rappelé la réglementation aux partis.

Rappelons que les lois électorales du Québec encadrent l’affichage uniquement durant la période électorale. En d’autres moments, la réglementation municipale s’applique.

 

