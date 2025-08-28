Une marche pour contrer un cancer méconnu à Sainte-Julie

Plus de 100 participants et bénévoles sont attendus lors de la 4e édition de la Marche myélome Rive-Sud qui se tiendra le dimanche 14 septembre dès 9h30 à l’école secondaire du Grand-Coteau.



«Cette marche vise à faire connaître cette maladie méconnue, mais qui est tout de même le deuxième cancer du sang le plus fréquent», a expliqué l’un des organisateurs de l’événement, Sébastien Campagna.



«Elle vise aussi à amasser des fonds pour le financement de la recherche clinique et favoriser l’accès à des traitements novateurs qui permettront non seulement d’améliorer l’espérance et la qualité de vie des patients, mais aussi de viser une éventuelle guérison», a-t-il ajouté.



Rappelons à ce sujet que le myélome affecte les plasmocytes du système immunitaire, que l’on retrouve dans la moelle osseuse. Chaque jour, 11 Canadiens reçoivent un diagnostic de myélome et malgré sa prévalence accrue, ce cancer demeure peu connu au sein de la population.



L’objectif de la marche de 5 km à Sainte-Julie est de 30 000$ cette année. Pour plus d’information, consulter le site : Rive-Sud (Sainte-Julie) – Myeloma Canada | Myélome Canada







