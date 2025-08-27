Une plongeuse de Sainte-Julie étonne aux Jeux du Canada

Aurélie Sévigny est ce qu’on appelle une athlète naturelle! Elle a fait sa marque en gymnastique artistique, mais des blessures ont mis un frein prématuré après 14 années consacrées à sa passion. Qu’à cela ne tienne, elle s’est mise au plongeon et en un peu plus d’un an et demi de pratique, elle s’est forgé un palmarès étonnant, dont deux médailles aux récents Jeux du Canada.



La talentueuse plongeuse de 18 ans de Sainte-Julie s’avère l’une des grandes révélations du plongeon québécois, car en un an et huit mois de pratique seulement, elle a fait sa marque dans son nouveau sport de prédilection.



Elle a rapidement décroché une médaille d’argent à une compétition internationale à Fort Lauderdale en décembre 2024. Elle a également été finaliste au Championnat national senior d’hiver en janvier 2025, puis au national d’été en mai.



En juin, elle a été couronnée championne provinciale au tremplin 3 mètres à Gatineau, ce qui lui a ouvert la porte des Jeux du Canada, qui se tenaient à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador. Là-bas, la plongeuse a décroché l’or au 3 mètres et l’argent au 1 mètre, après une finale palpitante où elle a réussi un plongeon avec un haut degré de difficulté qui n’a été exécuté que par une seule autre athlète féminine au pays.



La plongeuse a décroché l’or au 3 mètres et l’argent au 1 mètre (photo) aux Jeux du Canada.



Aurélie a été invitée à la fin mai 2025 à rejoindre le groupe d’élite de Plongeon Canada qui s’entraîne à l’Institut national du sport au Stade olympique. Elle s’y entraîne désormais à temps plein, entourée des meilleurs athlètes et entraîneurs du pays.



Aurélie Sévigny n’est donc qu’au début de son parcours en plongeon, mais elle représente déjà une figure prometteuse de ce sport au Québec et au Canada.



