Un auteur bouchervillois en résidence d’écriture à la bibliothèque

L’auteur et poète bouchervillois Mathieu Blais sera en résidence d’écriture à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère du 4 septembre au 5 décembre prochain.



Ce projet de médiation culturelle, réalisé pour une deuxième année dans le cadre de l’Entente de développement culturel entre la Ville de Boucherville et le ministère de la Culture et des Communications, vise notamment à familiariser la population au travail d’écrivain et au processus de création qui l’accompagne, en plus d’outiller et de soutenir l’auteur.



Poète et romancier, Mathieu Blais est également enseignant de littérature au cégep Édouard-Montpetit. Il est l’auteur de six romans, dont Sainte-Famille et Francoeur, et de six recueils de poésie, dont Notre présomption d’innocence et Sudan et Najin et Fatu. Mathieu Blais est notamment lauréat de trois prix de poésie Rina-Lasnier et il a été finaliste au prix Arlette-Cousture et au prix du Conseil des arts et des lettres du Québec. Au cours de la dernière année, il a remporté le Prix de la nouvelle de Radio-Canada et publié sa treizième œuvre, Brûler debout.



À la rencontre de l’auteur

Mathieu sera en résidence à la bibliothèque les jeudis et les vendredis de 17 h à 18 h, du 4 au 19 septembre et du 16 octobre au 5 décembre 2025



Le 19 septembre à 19 h, l’écrivain invite la population à plonger dans son univers créatif lors d’une table ronde sur son parcours et sa démarche d’écriture. Réservation requise au boucherville.ca/billetterie.



Que se passe-t-il après avoir écrit un livre ? Découvrez les coulisses du monde littéraire québécois lors d’une conférence de l’auteur le 24 octobre à 19 h. Durant cette conférence : édition, diffusion, reconnaissance et tout ce qui donne vie à un manuscrit. Réservation requise au boucherville.ca/billetterie.



Renseignements :

boucherville.ca/residence-ecriture

450 449-8650 | bibliotheque@boucherville.ca