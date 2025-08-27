Grave accident sur l’autoroute 30 à Boucherville: deux morts

Temps de lecture : 30 s

Temps de lecture : 30 s

Un grave accident survenu cet après-midi sur la route 30 en direction est, à Boucherville, a fait deux victimes, une femme et un enfant, et quatre blessés mineurs.

Selon les premières informations, un camion semi-remorque aurait percuté huit véhicules qui étaient immobilisés sur la chaussée, juste avant l’intersection de l’autoroute 20..

Pour l’instant, les circonstances entourant l’accident demeurent également inconnues et feront l’objet d’une enquête.

Vers 20h, l’autoroute en direction était encore fermée à la circulation