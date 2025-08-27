Élections à Boucherville : Isabelle Harvey sera candidate

Le 27 août 2025 — Modifié à 17 h 04 min le 27 août 2025
Temps de lecture : 1 min 30 s
Photo de Diane Lapointe
Par Diane Lapointe
Isabelle Harvey (Photo : gracieuseté)

Le maire de Boucherville, Jean Martel, a présenté cette semaine par voie de communiqué une nouvelle candidate en vue des élections municipales de novembre prochain. C’est Isabelle Harvey qui portera les couleurs de son équipe dans le district 6, Saint-Louis, présentement représenté par Magalie Queval qui a choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat.

Originaire du Saguenay, Isabelle Harvey s’est établi à Boucherville avec sa famille en 2017. Mère de deux enfants, elle est designer et technologue en architecture.

Son intérêt marqué pour les enjeux environnementaux l’a également menée à entreprendre un certificat en sciences de l’environnement, qu’elle complètera prochainement.

Dès son arrivée, Mme Harvey s’est impliquée dans la vie communautaire. Elle a été membre du comité Vert de l’école secondaire De Mortagne ainsi que du comité de participation citoyenne Achats responsables de la Ville de Boucherville. Elle siège aussi au conseil d’administration du Centre des générations de Boucherville, qui gère le Grenier des Aubaines, un organisme axé sur l’économie sociale et circulaire.

Pour le maire Jean Martel, sa candidature s’inscrit naturellement dans la continuité de l’action municipale. «Les valeurs environnementales et familiales de Mme Harvey, sa passion pour l’économie circulaire et son implication soutenue dans la communauté cadrent parfaitement avec notre vision de la qualité de vie à Boucherville.»

La formation politique du maire poursuit actuellement l’élaboration de sa plateforme électorale 2025-2029 qui sera dévoilée à la mi-septembre. Un dernier candidat doit encore être présenté pour compléter l’équipe Martel.

