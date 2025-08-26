Une trentaine de pompiers mobilisés pour un brasier à Sainte-Julie

Une trentaine de pompiers provenant de quatre services différents ont été dépêchés sur les lieux d’un incendie qui a pris naissance dans l’ancienne pharmacie Uniprix située dans les vieux commerces de la place de la Cité.



Le sinistre n’a fait aucune victime et pour ainsi dire pas de dégâts matériels puisque ces locaux sont en cours de destruction. À son retour au poste, le directeur du Service de sécurité incendie de Sainte-Julie, Marc Tremblay, a précisé à La Relève que c’est en coupant des poutres de métal que le brasier a pris vie.



Les flammes se sont propagées dans l’entretoit et une épaisse fumée noire a pu être aperçue au loin, certains la voyant même des hauteurs du pont Jacques-Cartier. Les pompiers provenant du service incendie de Sainte-Julie ont reçu l’appui de leurs collègues de Saint-Amable, Varennes et de la Régie intermunicipale de la Vallée-du-Richelieu.



M. Tremblay a expliqué que la principale inquiétude dans un tel contexte provenait surtout de la présence importante de goudron dans l’entretoit, ce qui aurait pu intoxiquer les citoyens demeurant aux abords du périmètre. Il a donc exigé la fermeture temporaire des systèmes de ventilation du 1200, place de la Cité afin d’éviter d’incommoder les résidents par la fumée.



Les flammes ont pu néanmoins être maîtrisées relativement rapidement par les combattants du feu et personne n’a été blessé ou incommodé par l’incendie.



