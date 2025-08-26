Première phase du futur Chemin des Montérégiennes

Le projet de Chemin des Montérégiennes a pour objectif de relier six collines de la région, soit les monts Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Rougemont, Saint-Grégoire, Yamaska et Rigaud. La première phase menant ultimement à la création de ce sentier a été lancée le 20 août.



Le Chemin des Montérégiennes vise dans un premier temps à mettre en valeur les collines montérégiennes à travers la création de circuits de randonnée pédestre et cycliste favorisant l’accès à la nature et la découverte des attraits touristiques de la région.



À plus long terme, la création du Chemin des Montérégiennes permettra de relier les six collines situées dans la région, dont le mont Saint-Bruno.



Un soutien financier de 24 497$ octroyé par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan montagne permettra de concevoir, d’ici la fin de 2025 ou au début de 2026, un plan de développement touristique pour la réalisation du Chemin des Montérégiennes.



Ce plan comprendra en premier lieu un diagnostic et la cartographie du territoire identifiant tous les réseaux cyclables et de randonnée existants sur les collines et leur pourtour, leur accessibilité, les attraits touristiques et culturels ainsi que les services pour l’accueil des visiteurs.



Des rencontres avec les intervenants du milieu seront également effectuées afin de dresser un rapport sur l’évaluation des besoins. De plus, ce plan contiendra des propositions de liens cyclables entre les noyaux villageois ou urbains et le réseau cyclable montérégien.



Le plan de développement touristique comprendra finalement des propositions pour la recherche de financement afin de réaliser ce projet, ainsi qu’une structure de gouvernance pour assurer le suivi des démarches.



