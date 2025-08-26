Boucherville : Québec injecte 60 M$ dans Delpharm

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 60 M$ dans Delpharm Boucherville, une filiale du groupe français Delpharm, afin de contribuer au projet d’agrandissement et de modernisation de l’usine de Boucherville évalué à 214,6 M$.

Ce soutien financier, administré par Investissement Québec, comprend un prêt d’un maximum de 30 M$ et une souscription d’actions privilégiées du même montant.

L’entreprise qui est spécialisée dans la production de médicaments injectables stériles prévoit l’ajout de 2 600 m² afin d’y loger une nouvelle chaîne de production multiformat. Cette expansion vise à accroître la capacité de fabrication, attirer de nouveaux clients et améliorer la rentabilité du site.

«Nous sommes fiers de faire partie de l’équation de presque tous les séjours aux soins intensifs et des chirurgies dans les hôpitaux du pays », a déclaré Mathieu Grondin, directeur du site de Delpharm Boucherville.

Selon lui, environ 3 000 doses produites localement sont administrées chaque heure par le personnel du réseau hospitalier québécois.

L’entreprise souligne que son site de Boucherville est le plus important au Canada dans la production de médicaments injectables stériles, dont une part significative est destinée au marché québécois et canadien.

On y fabrique notamment des médicaments anti-infectieux, cardiovasculaires et gastro-intestinaux, des analgésiques narcotiques, des vitamines, des psychotropes et des anticonvulsivants.

Pour la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, cet investissement s’inscrit dans une stratégie de renforcement de l’autonomie en santé : «En s’alliant avec Delpharm, notre gouvernement s’assure de renforcer nos chaînes d’approvisionnement et de pérenniser la demande du marché hospitalier.»

Delpharm emploie plus de 700 personnes réparties sur deux sites : 497 à Boucherville et 206 à Montréal.

