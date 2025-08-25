Un centre pour briser l’isolement des femmes: portes ouvertes le 28 août

Le 25 août 2025 — Modifié à 22 h 54 min le 22 août 2025
Photo de Daniel Bastin
Par Daniel Bastin
L’organisme propose à toutes les femmes provenant des six municipalités de la MRC des activités récréatives, sociales et éducatives. (Photo : gracieuseté Impact)

Le Centre pour femme Impact à Varennes a pour mission de briser l’isolement de toutes les femmes, sans distinction, au moyen d’échanges, d’entraide et d’éducation, afin de favoriser le développement de leur autonomie et l’amélioration de leur vie. L’organisme propose un événement portes ouvertes afin d’en savoir plus sur ses activités à venir.

L’organisme à but non lucratif propose à toutes les femmes provenant des six municipalités de la MRC Marguerite-D’Youville des activités récréatives, sociales et éducatives.

Le jeudi 28 août, de 14h à 17h30 à l’Espace des Bâtisseurs à Varennes, les visiteurs pourront en apprendre plus sur l’offre d’activités automnale, dont yoga sur chaise, Qi-Gong, bricolage, prima-danse, échange de livres, cohérence cardiaque, conférence sur les finances ou la prévention à la violence, déjeuners, 5 à 7, cause-rit, etc.

«Inspirons-nous du passé, planifions un meilleur futur et continuons dans le ici et maintenant à répandre et à répondre à la mission première du Centre pour femmes Impact qui est de briser l’isolement», a expliqué par voie de communiqué la présidente du conseil d’administration, Diane Beauchemin.


Elle précise que l’arrivée de la nouvelle directrice générale, Anne Choquet, marquera une étape importante pour assurer une restructuration ainsi qu’une nouvelle orientation des activités au bénéfice des membres. «Ensemble, je souhaite que l’on fasse la différence!», a ajouté Mme Beauchemin.

