Élections municipales: les taxes et impôts préoccupent 37 % des répondants

Les taxes municipales et les impôts fonciers préoccupent 37 % des répondants à un sondage sur la perception et la confiance de la population envers les élus municipaux de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).



Les répondants s’intéressent aux décisions municipales touchant leur portefeuille, mais également à l’abordabilité du logement (35 %) et l’état des infrastructures (32 %). Question d’argent : la moitié des répondants au sondage, dont Le Soleil a obtenu les résultats, ignore le salaire des élus. Parmi eux 51 % estiment qu’il «reflète leur travail».



Le degré de satisfaction des électeurs à l’endroit du maire et des conseillers demeure similaire. Il s’élève à 69 %, pour le maire, et à 64 %, pour le second groupe. Parmi les répondants, 56 % font confiance aux élus et leurs décisions s’avèrent «transparentes» pour 51 % des électeurs. Toutefois, 54 % des répondants «pensent que les élus municipaux ne consultent pas suffisamment les citoyens avant de prendre des décisions majeures».



La FQM a mandaté la firme Léger, pour réaliser le sondage, afin de «connaître l’intérêt sur la place des jeunes, des femmes et de la diversité» peut-on lire sur son site. À la lumière des résultats du sondage, les jeunes de moins de 35 ans ne sont pas suffisamment représentés (55 %), pas plus que les femmes (36 %) et les minorités visibles (39 %). Les répondants aimeraient voir davantage de jeunes (71 %) et de femmes (70 %) ainsi des personnes issues des minorités (51 %) en politique municipale. La FQM rappelle le départ de plusieurs élus depuis leur élection en 2021.



Au total, 1502 répondants d’une municipalité de moins de 100 000 habitants ont répondu au sondage du 16 au 26 janvier. Les résultats ont été publiés en février.

