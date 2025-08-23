Vol dans une bijouterie à Boucherville

Le 23 août 2025 — Modifié à 19 h 58 min le 25 août 2025
Temps de lecture : 1 min
Par Audrey Leduc-Brodeur
Vol dans une bijouterie à Boucherville
(Photo : La Relève - archives)
Un vol a été perpétré dans une bijouterie des Promenades Montarville à Boucherville le vendredi 22 août, vers 19h.
Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil, les suspects ont volé des bijoux, puis quitté les lieux devant plusieurs témoins.
Aucun blessé n’a été rapporté. Des vérifications sont en cours afin de valider l’ensemble des éléments et localiser les suspects, fait savoir le SPAL. L’enquête se poursuit.
Toute personne ayant été témoin ou détenant de l’information en lien avec cet événement doit communiquer avec le 911 ou  avec Info-Azimut au 450 646-8500.
