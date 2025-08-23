Vol dans une bijouterie à Boucherville

Un vol a été perpétré dans une bijouterie des Promenades Montarville à Boucherville le vendredi 22 août, vers 19h.

Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil, les suspects ont volé des bijoux, puis quitté les lieux devant plusieurs témoins.

Aucun blessé n’a été rapporté. Des vérifications sont en cours afin de valider l’ensemble des éléments et localiser les suspects, fait savoir le SPAL. L’enquête se poursuit.