200 000$ de plus pour la future forêt nourricière à Sainte-Julie

Un montant de 200 000$ devrait être injecté par la Ville de Sainte-Julie pour la réalisation des travaux d’aménagement et de plantation des végétaux dans son projet de future forêt nourricière qui sera située près de la résidence La Rosière, de biais avec l’église Saint-François-d’Assise.

En 2023, la Ville a acquis le boisé du Sorbier à cette fin et, en mars dernier, elle a procédé au lancement de la première phase du développement pour ce projet qui vise à promouvoir l’agriculture locale et durable, tout en offrant à la population un espace collectif axé sur l’éducation et le partage.



Dans le cadre de la phase 1, un consultant accompagne la Ville dans la conception des plans, des devis et des guides. Une analyse complète du site sera effectuée, dont l’analyse de sol, de l’ensoleillement, de la faune et de la flore.



La Ville prévoit donner une grande partie des récoltes de la forêt nourricière aux organismes, afin que celles-ci soient redistribuées à la communauté julievilloise.



« Cette forêt nourricière sera un véritable projet collectif qui renforcera notre engagement envers l’agriculture locale et durable», a précisé le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



