Un an de travaux pour 8 M$ au chalet Harvey à Sainte-Julie

Le 22 août 2025 — Modifié à 16 h 24 min le 21 août 2025
Temps de lecture : 1 min 30 s
Photo de Daniel Bastin
Par Daniel Bastin
La reconstruction du chalet permettra à la Ville d’offrir plus de service dans ce parc. (Photo : (Photo : gracieuseté Groupe Leclerc architecture + design)

Les travaux de reconstruction du chalet de services au parc Edmour-J.-Harvey ont débuté le 18 août et celui-ci sera fermé pendant un an. Durant les travaux de démolition et de construction, une partie du parc sera inaccessible pour la sécurité des utilisateurs.

Les travaux vont durer un an.

 

Ces travaux sont rendus nécessaires car le chalet actuel avait atteint sa fin de vie utile. Ceux-ci sont entrepris par l’entrepreneur Montarville gestion et construction pour un montant de 7 939 000$. Durant ce temps, le chalet sera inaccessible, mais les terrains sportifs demeureront ouverts.

La Journée de la famille, qui se tenait traditionnellement au parc Harvey, a d’ailleurs été transférée exceptionnellement au parc N.-P.-Lapierre le 6 septembre en raison de ce chantier.

La reconstruction du chalet permettra à la Ville d’offrir plus de service dans ce parc. Si tout se passe tel que prévu, à l’automne 2026, on y retrouvera entre autres une salle vitrée pouvant accueillir plus de 120 personnes, d’autres salles pour permettre la tenue de divers cours et activités communautaires, une aire de relaxation et une terrasse.

Le nouveau bâtiment sera aussi entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, alors que des panneaux solaires sur le toit et une portion de la terrasse permettront d’éclairer le bâtiment et de réduire l’empreinte environnementale.

