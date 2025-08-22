Les passions d’un Julievillois à Salut bonjour ce samedi matin

Les nombreuses passions du Julievillois Francis Levine-Croteau ont attiré l’attention des producteurs de l’émission Salut bonjour diffusée à TVA et il sera interviewé ce samedi 23 août vers les 9 h du matin dans un segment qui ne manquera pas de susciter l’intérêt!



En 2011, il a dû être opéré pour une scoliose qui déformait sa colonne vertébrale et limitait ses mouvements, mais qu’à cela ne tienne, il a depuis repris le temps perdu! Il multiplie les projets et compétitions internationales au mini-golf ainsi qu’aux quilles et il a établi de nombreuses marques dont un record mondial qui est encore valide sur le site Record Setter – The Home of World Records, soit 14 abats en une minute aux petites quilles, vidéo à l’appui.



Son diagnostic d’autisme en 2022 lui a permis de mieux se connaître, de mieux se comprendre et aussi de mieux se faire comprendre des autres. Et depuis, rien ne semble l’arrêter, comme en fait fois ses nombreuses vidéos diffusées entre autres sur sa page Facebook.



Avec l’aide de son père, il a construit un studio au sous-sol de la maison familiale où Francis anime, produit et réalise des nombreuses émissions, dont On mise sur les différences. Il interviewe dans cette série de 10 épisodes des personnalités publiques telles que Mathieu Gratton et Charles Lafortune sur les défis auxquels sont confrontés les enfants autistes et comment ils les ont surmontés. Cette série sera diffusé dès le dimanche 14 septembre à 19h30 sur les ondes de TVRS.



Francis s’amuse à plein dans sa « nouvelle vie», mais au-delà des moments drôles et parfois farfelus dans ses vidéos, on réalise rapidement qu’il a un réel besoin d’aider les autres par le rire et la compréhension.



«Moi ce que je veux, c’est de faire la différence avec les gens, qu’ils soient autistes, en chaise roulante, etc. Il faut les aider à s’épanouir. Ce n’est pas parce qu’on est différent qu’on ne peut pas aller loin dans la vie!», nous avait-il confié avec un large sourire avant de se lancer dans… une autre passion!



