Élections municipales à Boucherville : une nouvelle tête dans l’équipe Martel

Le maire Jean Martel, chef du parti Équipe Jean Martel – Option citoyens citoyennes, a annoncé par communiqué la candidature d’un nouveau membre dans son équipe en vue des élections municipales du 2 novembre prochain. Il s’agit d’Alexandre Ouellet qui sollicitera un mandat au poste de conseiller municipal dans le district numéro 2 (Rivière-aux-Pins), présentement représenté par le conseiller municipal Raouf Absi. Ce dernier sollicitera un quatrième mandat, cette fois-ci dans le district numéro 7 (De Normandie), là où il habite.

Originaire de Boucherville, Alexandre Ouellet réside depuis près de 20 ans dans le district numéro 2. Père de deux adolescents, il a fait ses études à l’école primaire La Broquerie, à l’école secondaire De Mortagne et au Cégep du Vieux-Montréal, avant de poursuivre une spécialisation en musique jazz au Cégep Marie-Victorin et dans des écoles privées.

Musicien pigiste depuis plus de 25 ans, il accompagne entre autres le chanteur Sylvain Cossette lors de tournées et d’enregistrements. Passionné de sport, il pratique le marathon, l’ultra-marathon, le ski de fond, l’escalade, le tennis et le vélo. Il a aussi été entraîneur de course à pied chez Cardio plein air et est entraîneur bénévole au Club de course CCC. Entrepreneur, il se spécialise en rénovation résidentielle.

«Je suis convaincu que le profond sentiment d’appartenance à Boucherville de M. Ouellet, sa détermination, sa persévérance et sa présence dans le district numéro 2 depuis près de 20 ans feront de lui un conseiller qui saura être à l’écoute et au service des résidents», a affirmé Jean Martel.

Raouf Absi change de district

Conseiller municipal depuis 2013, Raouf Absi représentait jusqu’ici le district numéro 2. Il a toutefois choisi de briguer un nouveau mandat dans le district numéro 7 (De Normandie), où il réside depuis 2008. Ce siège sera libre en novembre, puisque la conseillère sortante, Jacqueline Boubane, a confirmé qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat.

M. Absi vit à Boucherville depuis près de 50 ans. Diplômé en éducation physique et détenteur d’une maîtrise en administration scolaire, il a été professeur et directeur d’école au secondaire. Très engagé dans la vie communautaire, il est membre de la Commission des saines habitudes de vie et du sport, du comité organisateur du Triathlon-Duathlon de Boucherville, du groupe de travail sur les ressources financières et humaines de la Ville ainsi que de la Commission des jumelages.

«M. Absi a toujours priorisé la présence sur le terrain et le service à la population. Toujours prêt à aider, disponible et présent lors des activités municipales, il est un modèle de dévouement pour la population», a déclaré Jean Martel.



