Carine Durocher se présente à nouveau comme indépendante

Lors de l’assemblée publique du 18 août, la conseillère Carine Durocher a fait part de son intention de se présenter à nouveau en tant que candidate indépendante dans le District 4 – Notre-Dame.



En 2021, elle est devenue la première candidate indépendante au conseil depuis 2009. Toutefois, trois conseillers ont quitté l’équipe du maire Damphousse en juillet dernier. Guillaume Fortier a décidé pour sa part de quitter la politique municipale pour des raisons personnelles et familiales, alors que Benoit Duval et Gaétan Marcil ont choisi de se représenter à titre d’indépendant.



«Je crois aux débats sains et respectueux et à la pluralité des voix et je suis heureuse de voir que je ne suis plus la seule indépendante au conseil», a fait valoir Mme Durocher, en arguant qu’il n’y a pas qu’un seul modèle démocratique possible à Varennes et que les conseillers ont un rôle important à jouer et une voix à faire entendre.



Elle a rappelé qu’en 2021, elle souhaitait amener la Ville à faire davantage de consultations publiques et qu’il reste encore du chemin à faire à cet égard. «Alors que plusieurs villes voisines ont des politiques et des outils de consultations publiques récents, voire un budget participatif, ça manque à Varennes. Je pense que notre Ville est mûre pour une Politique de consultations ou de participation publique digne de 2025.»



La mère de trois jeunes adultes priorise entre autres la protection de l’environnement et des espaces verts. Elle se dit préoccupée par les récentes entrevues données par Gaétan Marcil et Benoit Duval quant à la densification de la phase 3 du parc Saint-Charles.



Toujours au sujet de la densification, la candidate a ajouté : «Je crois qu’il faut y aller par des mesures progressives, comme les logements complémentaires, où les citoyens peuvent loger des parents ou leurs enfants, davantage que l’augmentation significative du nombre d’étage aux projets résidentiels quand le voisinage est composé de bungalows d’un étage.»





