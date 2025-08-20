Radar photo sur l’A-20 à Sainte-Julie: 15 000 contraventions en trois mois

Sur l’autoroute 20, aux abords de Sainte-Julie, les automobilistes ont intérêt à être prudents puisque l’installation du radar photo mobile dans la zone de chantier en direction est a permis au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) d’émettre près de 15 000 contraventions au cours des trois derniers mois.



Les données colligées par le Journal de Montréal dans son édition du 14 août indiquent que ce radar photo mobile entre Sainte-Julie et Saint-Mathieu-de-Beloeil est l’un des plus actifs au Québec puisqu’il a rapporté 5,5 M$ au MTMD grâce à l’imposition de 14 829 contraventions entre le début mai et le 31 juillet.



Un peu plus loin dans l’autre sens de l’autoroute 20, les automobilistes doivent à nouveau être prudents puisque le radar installé dans la zone de chantier du tunnel a enregistré 14 614 infractions pour un total de 4 M$.



Soulignons qu’en mai dernier, un radar photo mobile a été installé sur l’autoroute 20, entre Sainte-Julie et Beloeil, car le Ministère a constaté qu’en dehors des heures de pointe, certains usagers ne respectaient pas la limite de vitesse de 80 km/h dans cette zone.



Le Ministère a rappelé que, lorsqu’une infraction est décelée par un radar photo, aucun point d’inaptitude n’est porté au dossier du propriétaire du véhicule, mais le montant de l’amende est doublé quand l’infraction est commise dans une zone de travaux routiers.





